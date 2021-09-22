تنوع في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ91 بـ"تعليم جازان"

عدد من المعارض داخل المنشآت التي تحاكي مسيرة التنمية في بلادنا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة والذي يوافق يوم غدٍ الخميس.

وتزينت المباني التابعة للإدارة والمباني المدرسية بصور القيادة الرشيدة والإضاءات الخضراء، إضافة لتجهيز عدد من المعارض داخل المنشآت التعليمية التي تحاكي مسيرة التنمية في بلادنا والمنجزات التي تحققت منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

وتتضمّن الفعاليات حفلاً وطنياً في المركز الحضاري سيشهد العديد من الفقرات الأدبية والفنية بمشاركة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، كما ستشهد المدارس بدءاً من يوم الأحد العديد من الفعاليات التي ستتيح لأكثر من 220 ألف طالب وطالبة الفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء والانتماء لهذا الوطن.

وفي الجانب المجتمعي، أقرت الإدارة العديد من الفعاليات التي تهدف لتعزيز القيم الوطنية بين أفراد المجتمع وتزيد من مستوى التفاعل بين أفراده من خلال تقديم العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية في الميادين والساحات العامة وفي الأماكن الحيوية كمطار الملك عبدالله الدولي والميناء وعبارة نقل الركاب لفرسان.

إضافة إلى ذلك سيتم إقامة الفعاليات الأدبية ومنها الأصبوحة الشعرية وأمسية أدبية بالتعاون مع نادي جازان الأدبي وتفعيل حسابات التواصل الخاصة بالإدارة والمكاتب والمدارس لإيصال الرسائل الوطنية لكل شرائح المجتمع، وتوظيف مواهب الطلاب والطالبات في التعبير عن مشاعر الفخر والولاء والفخر والانتماء لهذا الوطن.