خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 27345 إصابة و761 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 27345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و761 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليوناً و703906 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 578326.

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28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 10:15 AM

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 27345 إصابة و761 وفاة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 27345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و761 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليوناً و703906 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 578326.

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