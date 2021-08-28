خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 27345 إصابة و761 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، تسجيل 27345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و761 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل إلى 20 مليوناً و703906 منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 578326.