"الندوة العالمية" تضع حجر الأساس لدار أيتام جديدة في تايلاند

ستفيد منها 180 أسرة من السكان المحليين لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند بوضع حجر الأساس لدار أيتام جديدة في منطقة (جالا رامن باغو) التي تبعد عن العاصمة بانكوك بـ (1100) كم. ويستفيد من الدار حوالي (180) أسرة من سكانها المحليين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام الندوة العالمية بالأيتام ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وسلوكيًا، وتوفير كل السبل التي تعمل على تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم من خلال البرامج النوعية التي تقدمها دور الأيتام.

وثمن مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لدعمها الفريد لمثل هذه الأعمال الإنسانية التي تصب في صالح الأيتام حول العالم، وأكد أن إنشاء هذه الدار من أهم الأعمال والبرامج الإنسانية الهادفة التي يضعها مكتب الندوة في تايلاند من ضمن أولوياته، لتقوم بدورها في حفظ المجتمع وحماية الأيتام الذين يفتقدون العائل والمعين من التشرد والضياع.