تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار

أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية

أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.