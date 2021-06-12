تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار

أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.
أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية
أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.