"السديس" يجتمع باللجنة الإشرافية للملكية الفكرية في رئاسة الحرمين

لاستعراض سبل تحقيق أهداف وسياسات واستراتيجيات بعيدة المدى

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في توفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار والتطور وتحفيز موظفي الرئاسة على الابتكار وتطوير مخرجات أعمالهم باختلاف توجهاتها الإدارية والخدمية، وتحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة في خططها لعام (2024) من تطوير شامل لمنظومة خدماتها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) الرامية إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع اللجنة الإشرافية للملكية الفكرية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

واستعرض أعضاء اللجنة أبرز الموضوعات والبرامج المساعدة على تحقيق عوامل حماية وحفظ حقوق الملكية الفكرية في منظومة العمل داخل الرئاسة وأبرز الأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي وسبل تحقيق أهداف وسياسات واستراتيجيات بعيدة المدى للعلوم والخدمات والتقنية التي تطمح الرئاسة إلى تحقيقها.