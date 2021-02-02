"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله-، ‏يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.‏‎‏ ‏