"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله-، ‏يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.‏‎‏ ‏

المركز الوطني للأرصاد

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 10:56 AM

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل اليوم -بمشيئة الله-، ‏يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.‏‎‏ ‏

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المركز الوطني للأرصاد

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