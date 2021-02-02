"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً. المركز الوطني للأرصاد
قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.