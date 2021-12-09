زلزالٌ بقوة 6 درجات يضرب جنوب غرب اليابان

على عمق 20 كيلومترًا وكان مركزه جزر توكارا بكاجوشيما

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا؛ فيما كان مركزه في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

ولم ترد حتى الآن تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي).