زلزالٌ بقوة 6 درجات يضرب جنوب غرب اليابان

على عمق 20 كيلومترًا وكان مركزه جزر توكارا بكاجوشيما

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا؛ فيما كان مركزه في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

ولم ترد حتى الآن تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

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09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 08:34 AM

على عمق 20 كيلومترًا وكان مركزه جزر توكارا بكاجوشيما

زلزالٌ بقوة 6 درجات يضرب جنوب غرب اليابان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طوكيو

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ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان، أن الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا؛ فيما كان مركزه في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما.

ولم ترد حتى الآن تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عالية (تسونامي).

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