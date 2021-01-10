آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا

قالت: إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 230.578

سجّلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.876 إصابةً مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وَفَيَات، وشفاء 2.454 حالة.

وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 230.578 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 708 وَفَيَات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206.114 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 02:29 PM

قالت: إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 230.578

آخر 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 2876 إصابة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجّلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.876 إصابةً مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وَفَيَات، وشفاء 2.454 حالة.

وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 230.578 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 708 وَفَيَات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 206.114 حالة.

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