كورونا في العراق.. 2123 إصابة جديدة و17 وفاة و2339 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 568138 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12477، فيما تم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 498064 حالة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442 06:07 PM

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا في العراق.. 2123 إصابة جديدة و17 وفاة و2339 حالة شفاء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 568138 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 17 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12477، فيما تم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 498064 حالة.

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