"تقنية المعلومات" تؤهل (31) فنيّة صيانة في "تعليم الرياض"

ضمن مشروع تسكين فنيات الصيانة في الإدارات والمكاتب

أقامت إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض دورة تدريبية لصيانة الأجهزة الحاسوبية، في إطار مشروع تسكين فنيات الصيانة في إدارات ومكاتب التعليم لتدريبهن على مشكلات الصيانة المتكررة، في مقر نادي الحاسب الآلي.

وأوضحت مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات حصة المقرن، أن هذه الدورة هي المرحلة الثانية لتدريب فنيات صيانة من موظفات الإدارة وتمكينهن لعمل الصيانة للمشكلات التقنية التي تواجههن في مقار إداراتهن تحسبًا للحالات الطارئة.

ونوّهت المقرن بأن الدورة التدريبية وضعت بناء على حاجة كل إدارة ومكتب، بما يتناسب مع احتياجاتها، وفق خطط مستقبلية هدفت إلى تسكين الفنيات من الموظفات، وإكسابهن الخبرات اللازمة.

وأشارت المقرن إلى أن 13 متدربة من موظفات الإدارة استفدن من الدورة التي نفذتها مدربتان من إدارة تقنية المعلومات على مدى أربعة أيام من الأحد 25 / 4/ 1441 هـ حتى الأربعاء 28 / 4 / 1441 هـ.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تسكين فنيات الصيانة في إدارات ومكاتب التعليم، شملت تدريب (18) موظفة، استفاد منها عدد المكاتب والإدارات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وحظي المشروع بمتابعة واهتمام مدير إدارة تقنية المعلومات الدكتور أحمد المعارك.