شاهد.. "التحالف" يدمر مواقع الحوثي لتصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة

المقطع أظهر صورا ودوي عدد من الانفجارات

نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم (الأحد)، مقطع فيديو يوثق ضربات التحالف العربي على مرافق شبكة قدرات الطائرات المسيرة، لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس.

وأظهر المقطع قصف مقاتلات التحالف، لعدد من مواقع صناعة وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في صنعاء.

كما سجل المقطع دوي انفجارات أخرى، ناجمة عن ضربات مقاتلات التحالف لمواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من العاصمة اليمنية.

وكان التحالف قد أطلق عملية نوعية مساء أمس؛ لتدمير قدرات تصنيع وإطلاق الطائرات المسيرة، التي أنشأتها الميليشيا الانقلابية في محيط صنعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى تدمير سبعة أهداف، وأن الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات دون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق، ومرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية".