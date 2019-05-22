في ثاني جريمة ببيشة.. خلاف بين مواطنين ينتهي بمقتل أحدهما

باشرت الجهات الأمنية الواقعة وفتحت تحقيقاتها لكشف الملابسات

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة في جريمة قتل، وقعت يوم أمس بمركز تبالة 50 غربي محافظة بيشة.

وتفصيلاً، أقدم مواطن على قتل آخر إثر خلاف سابق بينهما، في ثاني جريمة قتل تقع في يوم واحد في محافظة بيشة بعد قتل مواطن مقيماً من جنسية سودانية.

وأكدت مصادر "سبق" وقوع الجريمة يوم أمس بمركز تبالة إثر خلافات سابقة بينهما.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

يأتي ذلك في اليوم الذي وقعت فيه جريمة أخرى بعد تعرُّض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس من قبل مواطن بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما، مبينة أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.