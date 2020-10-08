#بالفيديو.. "العرفج": البطالة تحتاج إلى عاصفة حزم يتعاون فيها القطاعان الخاص والعام

طالَبَ بألا يبقى المقيم في السعودية لأكثر من 4 سنوات

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أنه مع قرار عدم التجديد لأي أجنبي له بديل سعودي؛ مشيرًا إلى أنه لا يجب التجديد لأي وافد دون مبرر، والمقيم لا يجب أن يجلس في السعودية أكثر من 4 سنوات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن البطالة تحتاج إلى عاصفة حزم يتعاون فيها القطاع الخاص مع القطاع العام.

فيما استعرض البرنامج مقطع فيديو، يظهر فيه "محمد عبيد الشمري" وهو يتحدث عن طفولة الفنان "محمد عبده" في دار الأيتام؛ مؤكدًا أنه كان موهوبًا منذ الصغر، ويطرب أصدقائه في الدار قبل النوم.

في سياق متصل، أوضح "العرفج" أنه سيظل يحارب 3 أشياء إلى أن يموت، وهي "الكفحلة، وكلمة مبروك وكلمة سحب علي".