"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 مارس 2021، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379831 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 314 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370614 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6528 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالة.