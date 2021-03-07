أمانة الطائف تزيل 15 حظيرة وشبوكًا وأسوارًا عشوائية

ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، 15 تشوهًا بصريًا.

وتمثلت تلك التشوهات في شبوك وحظائر وأسوار حديدية عشوائية، عملت على تشويه المظهر العام، فيما كانت الإزالة ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري بأحياء الطائف الجديد.

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 03:49 PM

ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري

أمانة الطائف تزيل 15 حظيرة وشبوكًا وأسوارًا عشوائية

فهد العتيبي

الطائف

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أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، 15 تشوهًا بصريًا.

وتمثلت تلك التشوهات في شبوك وحظائر وأسوار حديدية عشوائية، عملت على تشويه المظهر العام، فيما كانت الإزالة ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري بأحياء الطائف الجديد.

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