أمانة الطائف تزيل 15 حظيرة وشبوكًا وأسوارًا عشوائية

ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، 15 تشوهًا بصريًا.

وتمثلت تلك التشوهات في شبوك وحظائر وأسوار حديدية عشوائية، عملت على تشويه المظهر العام، فيما كانت الإزالة ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري بأحياء الطائف الجديد.