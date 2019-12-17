تبرّع بكليته لصديقه فكرّمه أمير "الشمالية": موقف نبيل

ثمّن موقفه الإنساني غير المستغرب من أبناء المملكة

كّرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، الذي تبرع بكليته لصديقه محمد بن غياض السويلمي.

واطمأن أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على صحة "الحبلاني"، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.