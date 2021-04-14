خلال تفقده موظفي الرئاسة.. السديس يشدد على استمرار الالتزام بالبروتوكولات الصحية

أكد أن دورهم هام في حماية قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين من كوفيد 19

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على عدد من الإدارات بمقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة.

واطلع على الإجراءات الاحترازية المطبقة، كما شدد على استمرارية الالتزام بالبروتوكولات الصحية، كالتباعد الجسدي وعدم المصافحة، والتقيد بارتداء الكمامات الطبية.

وأشاد بالوعي الصحي لمنسوبي الرئاسة العامة، مؤكدًا أن دورهم هام في حماية قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين؛ من فيروس (كوفيد 19).

كما وجه الشيخ السديس باستمرارية الإدارات المعنية القيام بالجولات الميدانية لملاحظة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك.