"سبق" ترصد لحظة اكتشاف بقايا حيوانات بحرية في "الحرث"

خلال رحلة استطلاعية لخبراء من هيئة المساحة الجيولوجية

اكتشف خبراء من هيئة المساحة الجيولوجية، أحافير لبقايا حيوانات بحرية مجمدة في إحدى قرى محافظة الحرث؛ وذلك خلال رحلتهم الاستطلاعية لمنطقة جازان؛ فيما رصدت "سبق" عملية استخراج تلك الأحافير وبقايا الحيوانات.

وقال رئيس قسم الأحافير في هيئة المساحة الجيولوجية يحيى آل مفرح لـ"سبق": المواقع التي يتم استطلاعها في محافظة الحرث كانت تعج بالحيوانات البحرية إبان العصر الجوراسي، وقد تم العثور على بقايا بعض الحيوانات البحرية وأسنانها وكذلك مخلوقات أخرى من الفقاريات واللافقاريات متجمدة في تلك الصخور، وكذلك بعض الأصداف والمحتويات البحرية.

وأضاف: العمر الجيولوجي المتعارف عليه في المتكون العمراني في تلك المواقع التابعة لمحافظة الحرث، مما بين 160 إلى 180 مليون سنة.

وأردف: سيتم نقل ما تم استخراجه من المنطقة ونقله لمختبرات متخصصة في محافظة جدة، قبل أرشفتها.

وكان الفريق قد أكد أن جبال القهر تتميز باكتشافاتها الجيولوجية الفريدة من نوعها؛ حيث يكتشف متكون الوجيد الرملي من العصرين الكامبري والأردوفيشي، والذي ترسب في المنطقة بين فترة ٥٠٠ و٤٥٠ مليون سنة، وكذلك يكتشف متكوني خمس وحنيفة من العصر الجوراسي واللذيْن يتميزان بسحنة رملية قارية وجيرية بحرية.

وتابع: يحتوي متكون حنيفة على بقايا أحافير أصداف بحرية وآثار حركة ونشاط لحيوانات بحرية رخوية تحورت وتصلبت جحورها عبر عشرات الملايين من السنين.

جدير بالذكر أن جبال القهر التي تعانق السماء على ارتفاع ٢١٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر، حباها الله بطبيعة خلابة وهواء نقي ومناخ معتدل.