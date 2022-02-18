"التحالف" يؤكد: تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة

أعلن تنفيذ 18 استهدافًا ضد المليشيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 04:06 PM

أعلن تنفيذ 18 استهدافًا ضد المليشيا خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحالف" يؤكد: تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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