"التحالف" يؤكد: تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة

أعلن تنفيذ 18 استهدافًا ضد المليشيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 استهدافًا ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف الحوثيين في مأرب وحجة.