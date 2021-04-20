المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وضعفاً في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وضعفاً في مدى الرؤية، على مدينة أبها والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.