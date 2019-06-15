وزير التعليم ينعى مدير جامعة الطائف الأسبق: كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً

آل الشيخ: فقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم

نعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ -قبل قليل- مدير جامعة الطائف الأسبق د. #عبدالإله_باناجه.

وقال وزير التعليم، عبر حسابه، في "تويتر": رحم الله الدكتور #عبدالإله_باناجه مدير جامعة الطائف الأسبق، كان رجلاً وطنياً وقائداً مخلصاً، خدم وطنه وقدّم الكثير، وفقدنا برحيله قامةً علميةً وعمليةً أسهمت في بناء منظومة التعليم.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويه ولإخوانه وأخواته وأصدقائه ومحبيه.