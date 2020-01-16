وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الفرنسي

بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا السيد جان إيف لودريان والوفد المرافق له.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أقام سموه مأدبة غداء بهذه المناسبة.



حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.