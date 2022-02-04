مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

أوضح لـ"سبق" مصدر خاص بقنوات SSC الفضائية أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية والذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن عبر حساباته الشخصية.
وأكد المصدر أن الشركة المتعاقدة قد أصدرت على الفور قرارًا بإنهاء خدماته، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق.
يعمل في شركة متعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة
أوضح لـ"سبق" مصدر خاص بقنوات SSC الفضائية أنه تم إنهاء التعاقد مع أحد العاملين من الجنسية اللبنانية والذي لا يعمل بشكل مباشر مع القناة بل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة وبصورة مؤقتة، وذلك بعد ما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إساءات صدرت من هذا الشخص ضد الوطن عبر حساباته الشخصية.
وأكد المصدر أن الشركة المتعاقدة قد أصدرت على الفور قرارًا بإنهاء خدماته، مشددًا في الوقت ذاته على أن إدارة القناة حريصة كل الحرص على سمعة الوطن وأنها لن تقبل بوجود أي شخص يعمل مع القناة بشكل مباشر أو مع إحدى الشركات المتعاقدة مع القناة تصدر منه مثل تلك هذه الإساءات على الإطلاق.