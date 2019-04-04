في 3 أشهر.. أمانة الرياض تزيل 2.2 مليون م3 من مخلفات البناء والهدم

ضمن جهود معالجة مظاهر التلوث البصري لتحسين المشهد الحضري

أعلنت أمانة منطقة الرياض، عن الأعمال التي أنجزتها في إطار معالجة مظاهر التلوث البصري لتحسين المشهد الحضري في المدينة خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إزالة 2.209.487 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، و52.215 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفعت 4418 مركبة ومهملة وتالفة من الشوارع العامة والميادين.

وتأتي هذه الجهود التزامًا من الأمانة بتنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030.

ونفّذت أعمال إزالة للعشوائيات من 366 موقعًا داخل نطاق المدينة، وعالجت أوضاع 787 بائعًا جائلًا مخالفًا للأنظمة، وأزالت الكتابات المشوهة من 316 موقعًا في مختلف أحياء المدينة، وأصلحت 31.901 عمود إنارة في الطرقات الرئيسية والفرعية.

كما أصلحت الأمانة الرصف المتهالكة على مساحة تبلغ 16.842 مترًا طوليًّا، وعالجت 18.039 حفرة في الشوارع، ونفذت أعمال دهن وتخطيط للطرقات بمساحة بلغت 289.460 مترًا طوليًّا، وأعمال تقليم وتنسيق وزراعة للأشجار والورود في الشوارع الرئيسية والفرعية على مساحة 96.416 مترًا مربعًا.

وعالجت أوضاع 4418 حاوية نظافة داخل الأحياء، وأزالت 1977 حاجزًا خرسانيًّا و731 مظلة لمواقف السيارات لمخالفتها الأنظمة، وأصلحت ما مساحته 64.520 مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفذت أعمال تركيب وإصلاح 2323 لوحة لأرقام المباني ومسميات الطرق.

وأكدت أمانة الرياض، استمرارها في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المدينة؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، مثمنة دور السكان وتعاونهم في الحفاظ على جمالية الأماكن العامة والطرقات.