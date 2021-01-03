كورونا في باكستان.. 2272 إصابة جديدة و53 وفاة و1686 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 486634 حالة، منها 35663 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1686 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 440660 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.



وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10311 حالة وفاة.