"المكتبات والمعلومات" تضع خريطة طريق لتطوير مهارات البحث العلمي بالمملكة

خلال ندوة افتراضية تنظمها الجمعية يوم الخميس المقبل

تتجه جمعية المكتبات والمعلومات السعودية إلى تعزيز مهارات البحث العلمي للطلاب والطالبات وللمجتمع من خلال ندوة افتراضية بعنوان (مهارات البحث العلمي وأنواع المجلات العلمية المصنفة في شبكة العلوم) وتنظمها يوم الخميس المقبل.

وتفصيلاً، يشارك في الندوة الدكتور ماجد بن عبدالهادي العتيبي، وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة المجمعة، ويدير الندوة، منصور الحربي، عضو الجمعية الأمريكية لمهندسي القيمة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم بن محمد متنمبك، إن الندوة ستتناول متطلبات البحث العلمي، أسئلة قبل كتابة خطة البحث، هيكلة الورقة العلمية وتقسيماتها، منهجية البحث العلمي وأدواته، مصادر المعلومات وتصنيفاتها، المجلات المصنفة في شبكة العلوم، أقسام مستودعات البيانات المصنفة (ISI)، كيفية اختيار المجلات في تخصص معين على شبكة العلوم، المجلات المصنفة في سكوبس، معرفة impact factor لمجلات (ISI)، ولمجلات سكوبس.

وأشار "متنمبك" إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها، مما يظهر أهميّة دعم قطاع البحث والتطوير في المملكة، حيث يعد البحث والتطوير عنصرًا حيويًا يساعد المملكة لتحقيق أهدافها البعيدة المدى، ومن أهداف المملكة كما جاء في رؤية 2030 هو أن تكون من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030، محسّنة مرتبتها الـ25 في عام 2015.

وأوضح أن هناك مكونين أساسيين لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير ويمكن للمملكة أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسيّة في الأبحاث والتطوير، إضافة إلى ذلك هدف آخر جاء في رؤية 2030 يتمثل في وجود ما لا يقل عن 5 جامعات سعوديّة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، يتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء أبحاث عالية الجودة في جامعات المملكة.

وذكر "متنمبك" أن وزارة التعليم تسعى لدعم البحث والتطوير في المملكة عن طريق دعم الجامعات والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والتطوير، تم اعتماد ميزانية البرنامج لدعم البحث والتطوير بمبلغ 6 مليارات ريال سعودي.