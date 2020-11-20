وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية ملاوي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية ملاوي اسينهوار أندوا ساكسون مكاكا، في مقر وزارة الخارجية.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.