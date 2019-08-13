أين ومتى تنقل الحصى بعد رمي الجمار الثلاث؟.. "سبق" تجيب

ألف طن نُقلت العام الماضي و18 مليون حصاة في يوم العيد

كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها.

وتفصيلًا، قال "كعكي" لـ"سبق": إن نقطة التجميع بقبو منشأة الجمرات والمجهزة بالمرافق المساندة لها، يتم خلالها رفع الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية؛ لتفريغها في شاحنات بعد انقضاء موسم الحج.

وأضاف: يتم نقلها إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات؛ لافتًا إلى أنه في يوم العاشر من ذي الحجة الجاري، قدرت الحصوات بعد رمي جمرة العقبة بـ18 مليون حصاة.

وأشار "كعكي" إلى أن كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية، وبعد اكتمال منشأة الجمرات تقدر بنحو 1000 طن.