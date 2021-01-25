ريمونتادا "شبابية" في شباك "الوحدة".. ويطارد "الهلال" على الصدارة

بأربعة أهداف مقابل هدفين



حقّق نادي الشباب الساعي نحو ملاحقة الهلال على تصدر جدول ترتيب المسابقة فوزًا غاية في الإثارة على شقيقه نادي الوحدة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفوز الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ثلاثة أهداف في المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق اللاعب أنسيلمو في الدقيقة الـ20، واللاعب هزاع الغامدي في الدقيقة الـ37، وسجل للشباب اللاعب سيبا في الدقيقة الـ43.

وشهد الشوط الثاني تسجيل ثلاثة أهداف أخرى، جاءت عن طريق عبدالله الزوري للشباب في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة محققًا التعادل قبل أن يضيف اللاعب سيبا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة الـ76، ثم يضيف عبدالله الحمدان الهدف الرابع في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة الـ29؛ ليواصل ملاحقته الهلال، فيما بقي الوحدة عند رصيده السابق البالغ 20 نقطة.