ملاحظة الصحة تدفع الشؤون الإسلامية للتأكيد مجدداً: ألزموا المصلين بالتباعد والكمامة

عقب تعميم الوزير وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

جدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، توجيهاتها بضرورة التزام المصلين في الجوامع والمساجد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ خاصة لبس الكمامة والتباعد بين المصلين.

جاء ذلك بعد أن تلقت الوزارة ملاحظة من وزارة الصحة، عن رصدها انخفاض نسب الالتزام بالتدابير الوقائية داخل المساجد والجوامع وطلبها التأكيد على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الخاصة بهذه المواقع.

ووجّهت "الشؤون الإسلامية" منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وحث المصلين على ضرورة لبس الكمامة داخل المساجد وتطبيق التباعد، وتوجيه المراقبين برفع تقارير دورية ومعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملاحظات.

والأسبوع الماضي أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، تعميماً لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة تتضمن التأكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين على حث المصلين على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، وبشكل خاص، تطبيق التباعد ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

كما وجّه الوزير الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية لمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملحوظات.