"الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة

تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الواحدة صباح غد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة رياح مثيرة للأتربة

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 10:27 AM

تشمل الأجزاء الساحلية وتستمر حتى الواحدة صباح غد

"الأرصاد": رياح نشطة على محافظات عدة بمكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة على محافظات: الليث والقنفذة وجدة وبحرة ورابغ؛ تشمل كذلك الأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس.

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الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة رياح مثيرة للأتربة

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