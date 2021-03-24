الجيش السعودي سادس أقوى جيش عالمياً والأول من حيث الجاهزية

المملكة هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في قائمة العشرة الأوائل

احتل الجيش السعودي المركز الأول في العالم العربي والإسلامي والسادس عالمياً في تصنيف أقوى الجيوش في العالم، وفقاً لتصنيف الموقع العسكري "Military Direct".

وجاء كذلك الجيش السعودي في المرتبة الأولى من حيث أكبر نسبة من الجنود النشطين المتاحين للقتال مع قدرات تصل إلى 95% من الجنود الجاهزين للقتال في أيّ وقت وفي أيّ مكان في العالم، متفوقاً على جيوش: ألمانيا واليابان والصين وأستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا والهند.

واحتل الجيش السعودي المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الأجور بعد كندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

جديرٌ بالذكر أن السعودية هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في تصنيف العشرة الأوائل لأقوى الجيوش في العالم.