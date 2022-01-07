"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 572225 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 817 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 544978 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.