"ابن حثلين" يُحرز المركز الأول في "الفحل" وإنتاجه بلون الشعل

بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة

حقق المالك المعروف خالد بن سعود بن حثلين، المركز الأول في الفحل وإنتاجه في لون الشعل، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد في نسخته الخامسة، عقب إتمام الفحوصات الطبية DNA، بعد استغراقها أكثر من أسبوعين.

وكان الفحل وإنتاجه قد استعرض أمام لجنة التحكيم في بداية المهرجان في جميع الألوان.

وعبّر "بن حثلين"، عن سعادته بتحقيق اللقب والمركز الأول في الفحل وإنتاجه، قائلًا: "نحمد الله -عز وجل- على تحقيق المركز الأول في الفحل وإنتاجه، ونُهدي اللقب لجمهورنا الغالي".

وأضاف "بن حثلين": "النجاح الذي تَحقق في النسخة الخامسة للمهرجان يأتي بدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي وجّه بإقامته ودعمه حتى وصل لهذه المكانة العالمية التي يفتخر بها".

كما قدّم الشكر الجزيل لرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وجميع اللجان العاملة التي نجحت في كل مهامها وأعمالها.

ونوّه بدور لجان التحكيم في عملها المحكم، برئاسة الأمير خالد بن سلمان، والأمير عبدالله بن جلوي، وجميع معاونيهم.