"الزهراني": سياسة وزارة التعليم أثبتت نجاحًا منقطع النظير

قال إنها تصنع التغيير لمستقبل أجيال ووطن

أشاد مدير تعليم القويعية المكلف صالح الزهراني، بما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقال: إنه يعكس اهتمام الوزارة باستمرار التطوير بما يضمن خلق جيل متميز، بما سيكتسبه من معارف ومهارات حديثة في ظل السياسة التي تتبنّاها وزارة التعليم، وأثبتت نجاحًا منقطع النظير خلال الرحلة التعليمية في العام الدراسي الاستثنائي.

وأضاف "الزهراني" أن الكشف عن التقويم الدراسي الجديد يؤكد مدى الدعم الكبير واللامحدود التي توفره الدولة -أعزها الله- كما يكشف عن حرص الوزارة على تطبيق خطط دراسية مطورة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكد "الزهراني" أن التقويم الدراسي الجديد سيؤدي -بإذن الله- إلى زيادة فرص الطلاب لتجويد ما لديهم من معارف ومهارات، وبما يضمن صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويحقق أحلامهم وطموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.