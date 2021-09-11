مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

أدّى إلى استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية

أكّدت مصر تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في حادث تحطُم طائرة مروحية عسكرية جنوب الخرطوم.

وأعربت "الخارجية" المصرية، في بيان لها، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للسودان الشقيق في الحادث الأليم الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من أعضاء طاقم المروحية.

0

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 10:19 AM

أدّى إلى استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 708

أكّدت مصر تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في حادث تحطُم طائرة مروحية عسكرية جنوب الخرطوم.

وأعربت "الخارجية" المصرية، في بيان لها، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للسودان الشقيق في الحادث الأليم الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من أعضاء طاقم المروحية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021