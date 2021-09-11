





0

أدّى إلى استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية

مصر تؤكّد تضامنها الكامل مع السودان في حادث تحطُم مروحية عسكرية

708

أكّدت مصر تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في حادث تحطُم طائرة مروحية عسكرية جنوب الخرطوم.

وأعربت "الخارجية" المصرية، في بيان لها، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للسودان الشقيق في الحادث الأليم الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من أعضاء طاقم المروحية.