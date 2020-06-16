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أصدرته "التحاليل والتوقعات" عن حالة تستمر حتى السادسة من مساء اليوم

تنبيه من "الأرصاد" للمدينة ومحافظتين تابعتين.. رياح نشطة ورؤية تتدنى

أصدرت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبينت الإدارة، أن الحالة تشمل محافظتَي بدر وينبع، وتستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة من مساء اليوم.