"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تشمل "تيماء" وتستمرّ حتى الساعة 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.



وتشمل الحالة: مدينة تبوك، وكافة محافظات المنطقة، ومحافظة تيماء، وتستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.