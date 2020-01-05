"إيران" عن ردها المزعوم على مقتل "سليماني": الأمريكيون سيغادرون المنطقة بعده

تصريحات "نيلفروشان" تهديدات جديدة تُضاف لما أعلنه سفير طهران في الأمم المتحدة

قال مساعد شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان: إن "انتقام المقاومة الجغرافي على مقتل قاسم سليماني سيكون مؤلمًا جدًّا وخارج السيطرة، ونتوقع أن يُضطر الأمريكيون لمغادرة المنطقة بعد الرد".

وتأتي أقوال نيلفروشان لتُضاف لتصريحات سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، الذي تَوَعّد بأن يكون رد طهران على مقتل سليماني "بعمل عسكري".

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، كان السفير الإيراني قد أبلغ مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الجمعة، بأن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي؛ مؤكدًا أن قتل سليماني "مثال واضح على إرهاب الدولة وعمل إرهابي، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".