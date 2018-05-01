الجابر: الهلال يتعاقد مع مدرب ولاعبين أجنبيين.. سنعلن التفاصيل قريباً

أعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال التعاقد مع مدرب للفريق الأول لكرة القدم ولاعبين أجنبيين في خطي الدفاع والهجوم.

وغرد الجابر عبر حسابه في تويتر: "جمهور الزعيم (المدرج الفخم): أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي، ‏ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي، والاثنان على مستوى عال جداً بإذن الله".

وأضاف: خلال الأيام القادمة سنعلن التفاصيل، شكراً لمعالي المستشار أخي أبوناصر على دعمه الكبير.