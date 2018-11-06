لضعف الانضباط... "التعليم" تعفي 4 من قيادات مدارس أهلية بجازان

‏أعلنت وزارة التعليم، اليوم، إعفاء عدد من القيادات المدرسية؛ بسبب ضعف الانضباط، فيما بينت التفاصيل أنها مدارس أهلية.

وقال مبارك العصيمي المتحدث باسم الوزارة من خلال تغريدة على "تويتر": إعفاء أربعة من القيادات لمدارس أهلية بجازان؛ بسبب ضعف الانضباط المدرسي في تلك المدارس.

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06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440 05:32 PM

لضعف الانضباط... "التعليم" تعفي 4 من قيادات مدارس أهلية بجازان

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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‏أعلنت وزارة التعليم، اليوم، إعفاء عدد من القيادات المدرسية؛ بسبب ضعف الانضباط، فيما بينت التفاصيل أنها مدارس أهلية.

وقال مبارك العصيمي المتحدث باسم الوزارة من خلال تغريدة على "تويتر": إعفاء أربعة من القيادات لمدارس أهلية بجازان؛ بسبب ضعف الانضباط المدرسي في تلك المدارس.

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