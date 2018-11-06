لضعف الانضباط... "التعليم" تعفي 4 من قيادات مدارس أهلية بجازان

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، إعفاء عدد من القيادات المدرسية؛ بسبب ضعف الانضباط، فيما بينت التفاصيل أنها مدارس أهلية.
وقال مبارك العصيمي المتحدث باسم الوزارة من خلال تغريدة على "تويتر": إعفاء أربعة من القيادات لمدارس أهلية بجازان؛ بسبب ضعف الانضباط المدرسي في تلك المدارس.
أعلنت وزارة التعليم، اليوم، إعفاء عدد من القيادات المدرسية؛ بسبب ضعف الانضباط، فيما بينت التفاصيل أنها مدارس أهلية.
وقال مبارك العصيمي المتحدث باسم الوزارة من خلال تغريدة على "تويتر": إعفاء أربعة من القيادات لمدارس أهلية بجازان؛ بسبب ضعف الانضباط المدرسي في تلك المدارس.