العقيد "الحربي" يتقلد رتبته الجديدة

قلَّد قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي، اللواء محمد بن فوزان العتيبي، في مكتبه العقيد ماجد بن صنيتان الحربي رتبته الجديدة "عقيد"، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.

وهنأ اللواء العقيد "الحربي" متمنيًا له التوفيق، ومثمنًا الجهود التي يبذلها في خدمه دينه ووطنه. فيما أعرب "الحربي" عن شكره وتقديره واعتزازه لهذه الثقة الملكية الغالية سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.