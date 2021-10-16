الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي

شارك رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي أمس، في اجتماع الاتحاد الدولي للعبة مع دول غرب آسيا، الذي عُقد في الإمارات العربية المتحدة.

وركز الاجتماع على النهوض باللعبة في دول غرب آسيا، والاهتمام بالفئات السنية والكرة الطائرة النسائية والطائرة المدرسية، وإمكانية إقامة عدد من البطولات العالمية في المنطقة.

كما عقد الزغيبي اجتماعًا منفردًا مع رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور آري غراسيا، ونقل له تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وتمنياته بمزيد من الازدهار للاتحاد.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون الكامل مع الاتحاد الدولي فيما يخدم اللعبة في المملكة العربية السعودية، وإمكانية الاستفادة من جميع الإمكانات التي يقدّمها الاتحاد الدولي.