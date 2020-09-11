"نيوم في عيون الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني

خصص النادي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة تقدر بـ 22 ألف ريال

أعلن نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. ودعت الهيئة الإدارية بالنادي الشعراء والشاعرات للمشاركة في هذه المسابقة.

وتفصيلاً، جاءت شروط المسابقة على النحو الآتي:

- ألا تتجاوز القصيدة ٢٠ بيتًا.

- ألا تقل القصيدة عن ١٠ أبيات للقصيدة العمودية، ولا تزيد على ٤٠ سطرًا، ولا تقل عن ٢٠ سطرا لقصيدة التفعيلة.

- المشاركة متاحة لجميع الشعراء من مناطق ومحافظات السعودية كافة من المواطنين والمقيمين.

- أن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في قوله: "مشروع (نيوم) موقع ومكان الحالمين فقط".

- أقصى موعد لاستقبال المشاركات مساء يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.

- تُرسل المشاركات على البريد الإلكتروني للنادي‏Tabukpublications@gmail.com.

وخصص نادي تبوك الأدبي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة؛ إذ سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث خمسة آلاف ريال.