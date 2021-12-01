نفحة هواء بارد.. المسند: الرياض تودّع الثلاثينيات المئوية حتى نهاية فبراير

قال: من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى شهر مارس

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار على أجزاءٍ من شماليي الحدود الشمالية والجوف اليوم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد تودع #الرياض الثلاثينات مئوية حتى نهاية شهر #فبراير (نهاية العقرب الثانية تقريباً)، وفي الرياض وخلال شهر #ديسمبر تغرب الشمس جهة القبلة تماماً.

وتابع: اليوم دخول #المربعانية وفقاً لبعض الحسابات، وبعضها في 7 #ديسمبر.. ونفحة هواء بارد خلال نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر #مارس، ويبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق، خاصة الفجر.