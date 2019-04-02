أمير الشرقية يرفع الشكر لخادم الحرمين على أمره بإطلاق سراح السجناء المعسرين في المنطقة

قيادتنا الرشيدة اعتادت أن تتلمس احتياجات المواطنين وتسعى جاهدة لحلها

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور توجيهه الكريم -أيده الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال سموه: "إن قيادتنا الرشيدة اعتادت أن تتلمس احتياجات المواطنين وتسعى جاهدة لحلها، فنحن ولله الحمد في بلد الأمن والأمان بلد الرخاء والاستقرار نعيش جميعاً على أرض هذا الوطن الغالي كالجسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وأشار سموه إلى أن هذا التوجيه الكريم من والد الجميع خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أدخل الفرح والسرور والبهجة للأسر، وسيعيد لمّ شمل أسر ذوي المعسرين بعد إطلاق سراحهم.

ودعا الله العلي القدير أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.