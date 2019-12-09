بحث القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية بالرياض

استعرض الاجتماعُ عدة مواضيع واطلعت اللجنة على تحديثات البوابتين

في ضوء الاستعداد المبكر لموسم القبول للعام الجامعي القادم 1442هـ، عُقد مؤخرًا في مقر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بمدينة الرياض.

حضر الاجتماع وكيلُ جامعة الملك سعود، ووكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية، وعمداء ووكلاء القبول والتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، ومدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وجرى -خلال الاجتماع- استعراضُ جدول الأعمال الذي اشتمل على عدة موضوعات؛ من أهمها: مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1442هـ، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في البوابة؛ من أجل متابعة إجراءات وعمليات القبول المختلفة، كما تم إطلاع اللجنة على التحديثات التي طرأت على بوابتَي القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات؛ ليواكب آخر التطورات في مجال تصميم صفحات الويب.

الجدير بالذكر، أن تجربة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في منطقة الرياض التي تضم الكلية التقنية بالرياض؛ تُعَد من التجارب الرائدة في مجال توحيد القبول بين عدة جهات، مع التوظيف الأمثل للتقنية، وخطت لجنة القبول الموحد في منطقة الرياض خطوات عديدة في مجال تطوير آليات وإجراءات القبول في الجامعات المشتركة فيها، وأصبحت نموذجًا ناجحًا للتكامل وتوحيد الجهود للوصول لنتائج أفضل على الأصعدة كافة.