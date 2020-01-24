بالفيديو .. ما قام به هذا " الببغاء الماكر" لا يفعله إلا الإنسان

شركة تحذر عملاءها منه

واجه هذا الببغاء مشكلة للحصول على الطعام من داخل صندوق قمامة، فالصندوق مغلق بالغطاء، وعلى الغطاء قطعة من طوب البناء، فهل يستطيع ببغاء " الكوكاتو " أن يحل هذه المشكلة؟

وتحت عنوان " الببغاء الماكر "، قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، نشرت شركة " سيكيور ألد " المتخصصة في صناعة صناديق القمامة هذا الفيديو، لتحذر عملاءها من أن بعض الطيور مثل الببغاء تستطيع فتح صناديق القمامة وبعثرة محتوياتها، حتى وإن كانت هذه الصناديق مغلقة ويوجد أكثر من عائق أمام الطائر.

ويظهر في الفيديو: ببغاء كوكاتو وهو يفكر في مشكلة حجر البناء الثقيل الذي يؤكد إغلاق الصندوق، وبعدها يقوم الطائر باستخدام منقاره وقدميه فيعدل وضع الحجر أولاً، حتى يصبح من السهل تحريكه، وفي النهاية يسقطه بمنقاره وقدميه، وبعد هذا يرفع الطائر الغطاء، ويحصل على الطعام الذي يريده.

وقالت الشركة تعليقاً على الفيديو: إن بعض الطيور تستطيع فتح الصناديق إذا لم يكن هناك غطاء مغلق بإحكام، وتنصح الشركة بشراء أغطية أفضل للصناديق، وأجهزة لإبعاد الطيور.

وكشف معلقون على الفيديو أن الطيور وخاصة الببغاء تمثل مشكلة فيما يتعلق بصناديق القمامة.

لكن من جانب آخر، يركز البعض على ذكاء الببغاء، الذي تقارنه بعض الدراسات بذكاء طفل في الخامسة من عمره، فهو قادر على المحاكاة وصنع الأدوات واستخدامها، كما أنّ الفصيلة الببغائية مذهلة فيما تقوم به من أنشطة استثنائية، مثل رمي البيض بالحجر لكسره أو استخدام الطُعْم لصيد السمك.