"الهلال" يحافظ على الصدارة .. برباعية في مرمى "الاتفاق"

حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده للنقطة الـ 16 بعد تغلبه على الاتفاق مساء اليوم .

وانتهت المباراة التي جمعت الاتفاق بضيفه الهلال بفوز الأخير بأربعة أهداف لهدف في مباراة الجولة السادسة من المسابقة .

كان الهلال البادئ بالتسجيل في الدقيقة 20 للاعبه كارلوس إدواردو قبل أن يتعادل صالح العمري للاتفاقيين في الدقيقة 29.

في شوط المباراة الثاني افتتح اللاعب صالح الشهري أول أهدافه مع الهلال والثاني للفريق في المباراة، فيما نجح المحترف بافيتمبي غوميز في تسجيل الثالث، قبل أن يعود كارلوس إدواردو ويسجل الثاني له والرابع لفريقه في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع .