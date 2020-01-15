وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره بأفريقيا الوسطى

تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بيبو تيمون. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 06:55 PM

تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره بأفريقيا الوسطى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بيبو تيمون. بحضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية وزيرة الشؤون الخارجية لأفريقيا الوسطى

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